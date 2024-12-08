Авария на водозаборе оставила без воды 60 тыс. жителей саратовского Балашова

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Около 60 тыс. человек жителей Балашова Саратовской области остались без воды из-за аварии на водозаборе, сообщает в воскресенье прокуратура города.

"Установлено, что по причине ночных заморозков на воде образовался лед, который попал в систему водозабора", - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства в телеграм-канале.

Для устранения коммунальной аварии прибыла водолазная группа спасения. Отмечается, что прокуратура контролирует ход аварийных работ.

В случае нарушения нормативных сроков восстановления подачи воды прокуратура города рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.