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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Район повреждения после ракетной атаки в Таганроге оцеплен

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Таганроге обследуют территорию в районе промпредприятия, поврежденного после ракетной атаки, сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

"Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км", - написала Камбулова.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие в Таганроге. На парковке предприятия сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Юрий Слюсарь Таганрог Ростовская область
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