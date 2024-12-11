Район повреждения после ракетной атаки в Таганроге оцеплен

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Таганроге обследуют территорию в районе промпредприятия, поврежденного после ракетной атаки, сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

"Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км", - написала Камбулова.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие в Таганроге. На парковке предприятия сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.