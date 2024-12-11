Котельная повреждена после ракетной атаки в Таганроге

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Жители 27 многоквартирных домов в Таганроге Ростовской области остались без теплоснабжения из-за повреждения котельной после ракетной атаки, сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

"Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 по Москве восстановить повреждённую котельную", - написала Камбулова в своем телеграм-канале.

Она просит местных жителей не поддаваться панике, по ее словам, город функционирует в обычном режиме.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие в Таганроге. На парковке предприятия сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Район повреждения оцеплен.