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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Москва призвала Вашингтон, Лондон и их союзников прекратить поддержку Киева

Российский МИД осудил атаку дрона на сотрудников МАГАТЭ в районе ЗАЭС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия осуждает атаку на сотрудников МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС и призывает США и Великобританию прекратить любую поддержку Киева, заявили в российском МИД

"Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади отметили, что "действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ".

"Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации", - заявил МИД.

10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль сотрудников МАГАТЭ, направлявшихся во вторник к ЗАЭС для ротации наблюдателей.

"Недопустимо атаковать тех, кто стремится обеспечить ядерную безопасность и охрану АЭС", - заявил Гросси и осудил эту атаку.

Несмотря на атаку, ротацию персонала миссии агентства удалось провести, отметил Гросси.

По его словам, обошлось без жертв, при этом один из автомобилей был поврежден.

МАГАТЭ МИД США Запорожская АЭС Великобритания Рафаэль Гросси
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