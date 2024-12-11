Москва призвала Вашингтон, Лондон и их союзников прекратить поддержку Киева

Российский МИД осудил атаку дрона на сотрудников МАГАТЭ в районе ЗАЭС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия осуждает атаку на сотрудников МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС и призывает США и Великобританию прекратить любую поддержку Киева, заявили в российском МИД

"Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади отметили, что "действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ".

"Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации", - заявил МИД.

10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль сотрудников МАГАТЭ, направлявшихся во вторник к ЗАЭС для ротации наблюдателей.

"Недопустимо атаковать тех, кто стремится обеспечить ядерную безопасность и охрану АЭС", - заявил Гросси и осудил эту атаку.

Несмотря на атаку, ротацию персонала миссии агентства удалось провести, отметил Гросси.

По его словам, обошлось без жертв, при этом один из автомобилей был поврежден.