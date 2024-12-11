Москва призвала Вашингтон, Лондон и их союзников прекратить поддержку Киева
Российский МИД осудил атаку дрона на сотрудников МАГАТЭ в районе ЗАЭС
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия осуждает атаку на сотрудников МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС и призывает США и Великобританию прекратить любую поддержку Киева, заявили в российском МИД
"Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность", - говорится в заявлении.
На Смоленской площади отметили, что "действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ".
"Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима В.Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации", - заявил МИД.
10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль сотрудников МАГАТЭ, направлявшихся во вторник к ЗАЭС для ротации наблюдателей.
"Недопустимо атаковать тех, кто стремится обеспечить ядерную безопасность и охрану АЭС", - заявил Гросси и осудил эту атаку.
Несмотря на атаку, ротацию персонала миссии агентства удалось провести, отметил Гросси.
По его словам, обошлось без жертв, при этом один из автомобилей был поврежден.