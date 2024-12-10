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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Гросси осудил атаку беспилотника на автомобиль направлявшихся на ЗАЭС экспертов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль сотрудников МАГАТЭ, направлявшихся во вторник к ЗАЭС для ротации экспертов агентства.

"Недопустимо атаковать тех, кто стремится обеспечить ядерную безопасность и охрану АЭС", - заявил Гросси.

"Я решительно осуждаю эту атаку на сотрудников МАГАТЭ", - добавил он.

Несмотря на атаку, ротацию персонала миссии агентства удалось провести, отметил Гросси.

По его словам, обошлось без жертв, при этом один из автомобилей был повреждён.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, объявлялся 12-часовой режим прекращения огня.

"Вооружённые силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной, 25-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорилось в сообщении.

"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 7:00 до 19:00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", - заявили в министерстве.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
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