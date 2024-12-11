Кремль ждет попыток администрации Байдена оставить тяжелое наследство в отношениях с Россией

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в российско-американских отношениях, что только эскалирует напряженность между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее наследство, тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить, но как и каким образом мы увидим вместе", - ответил он на вопрос, насколько, по мнению Кремля, вероятно, что уходящая администрация Байдена успеет ввести новые ограничения в отношении экспорта российской нефти.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.