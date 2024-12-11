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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Байден рассматривают более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут быть направлены против некоторых видов экспорта российской нефти.

Собеседники агентства отметили, что президент США долгое время сопротивлялся этому шагу из-за опасений, что он может спровоцировать резкий рост цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в США.

Но в связи с падением цен на нефть и растущими опасениями, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться принудить Украину к быстрому заключению сделки с Россией, нынешний глава США готов к более агрессивным действиям, заявили собеседники агентства.

Как сообщают источники Bloomberg, одним из вариантов более широких санкций США могло бы стать введение ограничений, в рамках которых покупатели нефти РФ столкнутся с санкциями США.

Кроме того, отмечает агентство, администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций в отношении танкерного флота, который Россия использует для транспортировки своей нефти.

По данным источников, новые ограничения на так называемый "теневой флот" могут быть обнародованы в ближайшие недели.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз хочет до конца 2024 года ввести санкции против 45 нефтяных танкеров из РФ.

Джо Байден Дональд Трамп США
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