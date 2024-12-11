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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

ГД денонсировала соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду проголосовала за денонсацию рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ (МНЭПР).

Соглашение создает "организационно-правовые рамки для сотрудничества со странами Запада в решении вопросов обеспечения ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах России, включая освобождение от налогообложения, гражданской ответственности и доступ на стратегические объекты", говорится в пояснительной записке.

В РоссииВ Думу внесли документ о денонсации соглашения о многосторонней ядерно-экологической программеЧитать подробнее

Сфера "оказания содействия: утилизация списанных атомных подводных лодок, судов атомного технологического обслуживания, создание инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, реабилитация бывших береговых технических баз ВМФ России в губе Андреева и пункте Гремиха, замена радиоизотопных термоэлектрических генераторов, в особенности установленных на береговых маяках в Мурманской и Архангельской областях, аккумуляторными батареями", указывается в пояснительной записке.

В соответствии с информацией в сопроводительных документах, проекты в рамках соглашения МНЭПР осуществлялись на средства, аккумулируемые в "ядерном окне" фонда "Северное измерение", распорядителем которого является Европейский банк реконструкции и развития; в целом сотрудничество в рамках Соглашения МНЭПР фактически было приостановлено еще в 2015-2017 годах.

Соглашение МНЭПР и протокол к нему были подписаны 21 мая 2003 года в Стокгольме. Участниками соглашения МНЭПР являются: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, EC, Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии, говорится в пояснительной записке.

Госдума
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