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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Рябков назвал неприемлемым дальнейшее сотрудничество с недружественными странами в ядерном разоружении

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Москве считают политически неприемлемым дальнейшее сотрудничество в сфере ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На сегодня однако это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику, весьма агрессивно действуют, снабжают оружием наших врагов, стало не просто неактуальным, но политически неприемлемым", - сказал Рябков в среду в Госдуме при обсуждении денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ (МНЭПР).

"Мы не можем позволить себе зависимость от враждебно настроенных стран по каким-либо направлениям. Сюда, разумеется, попадает и проблематика ядерно-радиационной безопасности", - заявил замминистра.

"По факту действие соглашения МНЭПР было приостановлено еще до начала СВО, поскольку в те годы основные доноры соответствующих проектов - а это недружественные России государства - по своей инициативе свернули их финансирование", - добавил Рябков.

"Таким образом, вопрос о прекращении такого сотрудничества и выходе России из данного рамочного соглашения назрел. Выход будет осуществлен в случае принятия соответствующего закона Госдумой и его одобрения Советом Федерации путем направления за 90 дней письменного уведомления, по меньшей мере, одному из депозитариев", - сказал Рябков.

Соглашение и протокол нему были подписаны 21 мая 2003 года в Стокгольме. Участниками МНЭПР являются Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, EC, Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

МИД РФ Сергей Рябков
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