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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Разговор Путина с Трампом пока не готовится

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, с американской стороны не было такой инициативы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В миреВ Кремле внимательно ознакомились с заявлением Трампа после встречи с Макроном и ЗеленскимЧитать подробнее

"Не готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет", - добавил он.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков США
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