Разговор Путина с Трампом пока не готовится

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, с американской стороны не было такой инициативы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждём до инаугурации, а там видно будет", - добавил он.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.