В Кремле внимательно ознакомились с заявлением Трампа после встречи с Макроном и Зеленским

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию после встречи с главами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским и отметили, что условия для моментального прекращения огня были изложены руководителем РФ Владимиром Путиным в июне.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в министерстве иностранных дел России", - продолжил представитель Кремля.

В этой связи он отметил, что "от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина", напомнив о декрете Зеленского, запрещающем любые контакты с российским руководством.

"Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся "на земле", - заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что "президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие, в первую очередь, от стран глобального юга, наших партнеров по БРИКС: Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии".

По итогам встречи с Макроном и Зеленским в Париже Трамп заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта. "Настало время действовать. Китай может помочь", - цитируют в воскресенье западные СМИ заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку".

Избранный президент США, рассуждая об украинском конфликта, выразил опасение, что "если это затянется, то может стать масштабнее и намного хуже".