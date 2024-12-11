Четверть штрафа за нарушения ПДД предложили передать от регионов в федеральный бюджет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправку в Бюджетный кодекс, по которой с 2025 года 25% от штрафа за нарушения правил дорожного движения будет перечислятся в федеральный бюджет, у регионов останется 75%, в то время как сейчас 100% штрафа идет в регионы.

Проект поправок ко второму чтению законопроекта № 722023-8 был рассмотрен на заседании правительства 11 декабря, его планируется до конца недели направить в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" источник.

По действующему законодательству, штрафы за нарушение правил дорожного движения полностью зачисляются в бюджет региона, где работает должностное лицо, наложившее штраф или передавшее дело в суд.

Правительство предложило зачислять в федеральный бюджет 25% от суммы административного штрафа за нарушение правил дорожного движения, а 75% в бюджет субъекта региона по месту нахождения должностного лица федерального органа исполнительной власти, органа прокуратуры или исполнительного органа региона, принявшего решение о наложении административного штрафа или направившего дело об административном правонарушении на рассмотрение судье.

Ранее сообщалось, что власти планируют с 2025 года повысить штрафы за нарушение ПДД, такие поправки правительство внесло ко второму чтению законопроекта № 728324-8.