Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за нарушения ряда положений правил дорожного движения (ПДД).

Поправки в статью 12.9 КоАП предусматривают штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час - с 500 рублей до 750 рублей.

За превышение установленной скорости движения на величину более 40 км/ч, но не более 60 км/ч также предлагается повысить ответственность - сейчас действует норма о штрафе от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а будет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Превышение установленной скорости движения автомобиля на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. рублей до 3 тыс. 750 рублей (сейчас действует от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей).

Превышение скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч согласно поправкам повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тыс. рублей, вместо 5 тыс. рублей.

Согласно поправкам, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, составит 1,5 тыс. рублей (сейчас - 1 тыс. рублей), а за повторное совершение этого правонарушения оштрафуют на 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс.

В результате вносимых изменений в статью 12.15 движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей, предусмотренных сейчас.

Кроме того, поправки в статью 12.6 КоАП предлагают повысить штрафы за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Вместо 1 тыс. рублей, как сейчас, предлагается взимать 1,5 тыс. рублей.

Статью 12.37 предложено дополнить частью 3, предусматривающей ответственность за повторное неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует; это повлечет наложение штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Поправками увеличивается с 20 до 30 дней срок, в течение которого может быть уплачен со скидкой штраф за ряд нарушений ПДД, при этом скидка составит не 50 процентов, как сейчас, а 25 процентов.

Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Новые положения о скидке на штраф не будут распространяется на правоотношения, связанные с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, совершенных до дня вступления в силу закона, говорится в документе.

Поправки внесены частично правительством РФ, а частью депутатами Госдумы Викторией Абрамченко и Даниилом Бессарабовым.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона (728324-8) об ответственности за опасное вождение.

Грузовые транспортные средства

За повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств поправками предусмотрено наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В статье 12.21 (1) КоАП РФ поправками повышается ответственность за "превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство".

Вред здоровью

В статье 12.24 ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, согласно поправкам, повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. 750 рублей до 7,5 тыс. рублей (сейчас от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей).

Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, согласно поправкам, повлечет наложение административного штрафа в размере от 15 тыс. до 37,5 тыс. (сейчас от 10 тыс. до 25 тыс. рублей).

Алкоголь

Поправки в статью 12.8 КоАП повышается с 30 тыс. рублей до 45 тыс. рублей штраф за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. При этом наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет в законе остается.

Штраф с 30 тыс. до 45 тыс. рублей повысится и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами.

Невыполнение водителем транспортного средства "законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" повлечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей), предусматривают поправки.

В статье 12.27 в части 3 увеличивается штраф за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования - это повлечет наложение штрафа в размере 45 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей).