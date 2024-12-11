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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Идею вернуть в школы оценки за поведение обсудят при подготовке Стратегии развития образования до 2036 года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос введения оценки по поведению в школах требует широкого экспертного и общественного обсуждения, после проработки Минпросвещения России планирует внести соответствующее предложение в рамках разработки Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"После детальной проработки внесем предложение в рамках разработки Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года", - говорится в сообщении.

В Минпросвещения подчеркнули, что вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения. "Как и любой оценке, ей необходимы соответствующие критерии: как она будет выставляться и кто ее будет определять, например, это будет учитель или классный руководитель", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве поддерживают позицию президента РФ Владимира Путина по поводу того, что оценка по поведению должна быть равнозначна другим школьным оценкам.

Накануне введение оценки за поведение обсуждалось во время заседания Совета при президенте РФ по правам человека. Глава государства сказал, что ее возвращение в школы необходимо обсудить с родителями и специалистами, а затем принять решение. Он подчеркнул, что такая оценка должна на что-то влиять.

Стратегия развития образования до 2036 года в данный момент разрабатывается, ее планируются представить в марте 2025 года.

Минпросвещения
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