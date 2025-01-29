Совет Федерации в весеннюю сессию обсудит стратегию развития образования

Матвиенко призвала переломить тенденцию, когда школьникам нанимают дорогостоящих репетиторов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации в весеннюю сессию обсудит Стратегию развития образования до 2036 года с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сообщила на первом заседании сессии спикер палаты Валентина Матвиенко.

"В период весенней сессии в рамках "правительственного часа" с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко мы обсудим Стратегию развития образования до 2036 года. Важно, чтобы в ней нашли отражение вопросы, неоднократно поднимавшиеся в том числе и в этом зале сенаторами", - сказала она.

По ее словам, это в частности, комплексная программа развития системы среднего профобразования, решение проблемы дефицита школьных учителей, разработка единых подходов к созданию и экспертизе учебников.

"Нужно бороться с тенденцией, когда родители вынуждены обращаться к услугам дорогостоящих репетиторов, чтобы обеспечить своим детям сдачу школьных экзаменов", - отметила спикер.