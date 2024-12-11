Комитет Думы рекомендовал законодательно ограничить внеплановые проверки бизнеса

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, ограничивающий перечень ситуаций, когда надзорные органы смогут проводить внеплановые проверки бизнеса. Эти изменения парламентарии принимают незадолго до истечения моратория на такие ревизии.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки действует уже несколько лет. На последние он распространяется до конца 2024 года. Однако они все же допустимы, если они проводятся по индикаторам риска – набору признаков высокой вероятности нарушения обязательного требования.

Теперь депутаты предложили установить постоянные правила проведения внеплановых проверок, которые перекликаются с упомянутым правительственным мораторием. Согласно законопроекту, внеплановые проверки будут допустимы при выявлении соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска или отклонения от них; при наличии информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан или непосредственной угрозе этого; при обороне страны и защите безопасности государства; при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, эпидемий, эпизоотий.

Также, как и сейчас в условиях моратория, предлагается разрешить, к примеру, внеплановые проверки при поступлении от сотрудников организаций массовых (более 10% от среднесписочной численности) обращений о невыплате зарплаты свыше одного месяца. Аналогичные проверочные мероприятия проект предусматривает и для случаев распространения в интернете баз данных с персональными данными (подобное исключение из запрета на проверки действует и сейчас). Основанием для внеплановой проверки как и в настоящий момент смогут быть также поручения президента и правительства РФ.

Новым основанием для внеплановой проверки станет уклонение предприятия или организации от обязательного профилактического визита контролеров. Такие мероприятия предусматриваются проектом для объектов, отнесенных к категории высокого риска: либо одна проверка раз в два года, либо одна обязательная профилактическая ревизия раз в год. Для объектов контроля, отнесенных к категории значительного, среднего или умеренного риска, правительство РФ сможет само определить периодичность проведения таких визитов.