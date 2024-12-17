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Дума приняла закон об изменении правил проведения проверок бизнеса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении правил проведения проверок бизнеса: предусматривается возможность создания публичных рейтингов соблюдения компаниями обязательных требований, ограничивается перечень причин для внеплановых проверок.

Внеплановые проверки

В России до конца 2024 года действует мораторий на внеплановые проверки компаний. Однако они допустимы в ряде перечисленных в постановлении правительства РФ случаев, например, если они проводятся по индикаторам риска – набору признаков высокой вероятности нарушения обязательного требования.

Документ вносит коррективы в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и устанавливает постоянные правила проведения внеплановых проверок, которые перекликаются с упомянутым правительственным мораторием. Внеплановые проверки будут допустимы при выявлении соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, или отклонения от них; при наличии информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан или непосредственной угрозе этого; при обороне страны и защите безопасности государства; при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, эпидемий, эпизоотий.

Так же, как и сейчас в условиях моратория, предлагается разрешить, к примеру, внеплановые проверки при поступлении от сотрудников организаций массовых (более 10% от среднесписочной численности) обращений о невыплате зарплаты свыше одного месяца. Основанием для внеплановой проверки, как и в настоящий момент, могут быть также поручения президента и правительства РФ.

Рейтинги соответствия требованиям

Включены в закон и нормы, реализующие планы Минэкономразвития о присвоении компаниям публичной оценки уровня соблюдения ими обязательных требований. Несколько месяцев назад замминистра экономического развития Алексей Херсонцев говорил о планах министерства запустить такой пилотный проект не позднее 2025 года.

Согласно принятому закону, публичная оценка уровня соблюдения обязательных требований может устанавливаться по итогам профилактического или надзорного мероприятия. Правила и критерии присвоения таких оценок установят в положениях о соответствующем виде контроля. Правительство РФ сможет определить сферы деятельности и виды контроля, при осуществлении которых присвоение таких оценок станет обязательным.

Мобильный инспектор

Кроме того, закон закрепляет возможность использования для дистанционных проверок мобильного приложения "Инспектор", которое с начала 2024 года используется в тестовом режиме. Документ регламентирует, что с использованием такого приложения может проводиться инспекционный, профилактический визит, выездная проверка, рейдовый осмотр, допрос.

В феврале 2024 года, анонсируя запуск этого пилотного проекта, правительство РФ указывало, что это приложение в режиме реального времени отслеживает геопозицию контролируемого лица, сохраняет фото-, видео- и аудиоматериалы проверки. При этом как предпринимателю, так и инспектору в любой момент доступна история всех проведенных контрольных мероприятий.

Госдума
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