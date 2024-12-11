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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Сбербанк стал фиксировать случаи мошенничества с применением дипфейков

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает рост использования мошенниками технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"К сожалению, мы видим рост использования технологий, и искусственного интеллекта в том числе, мошенниками", - сказал Греф в кулуарах конференции AI Journey.

По его словам, создание доступных всем технологий, которые позволяют с помощью искусственного интеллекта бороться с мошенничеством, сегодня является одной из самых насущных проблем.

Сбербанк также фиксирует случаи мошенничества с применением дипфейков (создания изображения людей с помощью искусственного интеллекта).

"На сегодняшний день достаточно обычная стала ситуация, когда взламывают личный аккаунт людей в Москве и организовывают звонки, либо видеозвонки", - отметил глава Сбербанка.

Недавно фотографию человека "оживили" с помощью искусственного интеллекта, создали видео, где он шевелил губами в соответствии с произносимыми словами. Отличить это видео от видео с реальным человеком практически невозможно, заявил Греф.

Сбербанк Герман Греф
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