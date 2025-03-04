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Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.

Сбер оценил почти в 300 млрд руб. ущерб граждан от телефонного мошенничества в 2024 г.
Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ущерб россиян от телефонного мошенничества в 2024 году составил 295 млрд руб., заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе выступления в Совете Федерации.

"Сейчас мы подвели итоги и можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 миллиардов рублей. Не менее - это ключевое слово, потому что, если честно, это такая оценка скромная, по нашему видению, она значительно выше", - сказал Кузнецов.

ЦБ в феврале сообщал, что объем похищенных мошенниками средств в прошлом году составил 27,5 млрд руб. Данные регулятора основаны, в том числе на жалобах клиентов банков. Согласно оценкам МВД, убытки граждан РФ от мошенничества за 2024 год составили 200 млрд. Также сообщалось, что только около 30% пострадавших обращаются в МВД. По словам Кузнецова, анализ Сбера основан на данных ЦБ, МВД и также на тех алгоритмах, которые видит банк, когда клиенты не обращаются ни в полицию, ни в кредитную организацию.

"В марте месяце прошлого года мы зафиксировали рекордное количество звонков (мошенников - ИФ) в сутки, оно составило 20 млн звонков в сутки нашим гражданам. Сейчас цифра уменьшилась до 5-6 миллионов за счет принимаемых мер, но характер этих рисков изменился. К концу года мы зафиксировали риски и угрозы вплоть до террористических актов", - сказал зампред правления Сбербанка.

В рамках борьбы с мошенничеством Сбербанк поддерживает усиление ответственности для дроперов (людей, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства).

"Банк России сегодня проводит большую работу по борьбе с дропперами, но мы на законодательном уровне не закрепили наказание за дропперство в принципе. Я знаю, что такой законопроект разрабатывается, но он в очереди стал достаточно далекой рассмотрения. Я не исключаю, что нужно просить на всех уровнях, чтобы эти поправки в закон о наказании дропперов сегодня были в повестку дня включены в том числе", - сказал Кузнецов.

По его словам, банк оценивает количество дропперов в 2 млн человек, большая часть из них - молодежь в возрасте 14-16 лет. При этом 70% из них не знают, что участвуют в дропперстве.

Сбербанк Станислав Кузнецов
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