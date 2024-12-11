Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за введенных ограничений в Сочи

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта в среду.

"По состоянию на 21:30 мск 11.12.2024, экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Владикавказ, Астрахань)", - говорится в сообщении.

Также задерживается вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд.

"Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров", - отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи".