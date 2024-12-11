Аэропорт Сочи временно прекратил принимать рейсы

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, сообщает Росавиация в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19:32 мск 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в сообщении.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - отмечается в сообщении..