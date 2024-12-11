Финансовое закрытие сделки по ВСМ Москва - Петербург ожидается до 20 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Финансовое закрытие сделки на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидается до 20 декабря, сообщилпредседатель правления Сбербанка Герман Греф на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Банками решение принято. Все банки приняли на сегодняшний день решения кредитных комитетов. У нас по планам до 20 декабря должно быть финансовое закрытие сделки, для этого нужно выпустить два документа еще, которые мы сейчас с министерством финансов должны досогласовать, - сказал Греф. - Если это произойдет, нам нужно будет активно продолжать разработку проектной документации и, самое главное, не допустить удорожания (проекта ВСМ - ИФ)".

По словам Путина, "удорожание неизбежно, это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась". "Связано это, прежде всего, с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков", - констатировал он.

По мнению президента, нельзя прикрываться этими обстоятельства для поднятия цен. "Вполне можно посчитать, каков объем объективного удорожания. Все остальное нужно вычесть обязательно, иначе это будет бесконечно эскалировать и приведет к срыву всех намеченных сроков, а может и к тому, что проект не будет реализован", - отметил глава государства.

"Приходится констатировать, что к настоящему моменту все необходимые решения по предоставлению заемных банковских средств не приняты. Герман Оскарович (Греф - ИФ) сказал, что если что-то произойдет, тогда мы сделаем то-то, а если не произойдет? То же самое касается и мер поддержки производителей подвижного состава, но они все не приняты пока. Да, все в ходу, в работе. Надо их принять," - заявил Путин, отметив, что к этому вопросу нужно будет вернуться после 20 декабря.

В ходе совещания вице-премьер РФ Виталий Савельев напомнил, что объем средств на реализацию ВСМ Москва - Санкт-Петербург составляет 2,165 трлн руб. (без НДС).

Из них на создание инфраструктуры предусмотрено 1,755 трлн руб., в том числе 648 млрд руб. - это заемное финансирование от синдиката банков ( Сбербанк , Газпромбанк и Совкомбанк ), 450 млрд руб. - это средства негосударственных пенсионных фондов, 328,5 млрд руб. - акционерный капитал, 300 млрд руб. - Фонд национального благосостояния, 28,5 млрд руб. - капитальный гранд на оформление и выкуп земельных участков. На закупку высокоскоростных поездов предусмотрено 410 млрд руб. и до 2030 года запланирована поставка 43 поездов.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.