ГТЛК берет кредит на 223 млрд рублей на закупку 41 поезда для ВСМ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Группа ГТЛК заключила кредитное соглашение на сумму 223 млрд рублей с синдикатом банков для финансирования поездов для ВСМ, сообщает пресс-служба компании.

Предоставленные средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению 41 инновационного поезда для высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Петербург. Произведенный "Уральскими локомотивами" подвижной состав ГТЛК передаст в лизинг концессионеру "ВСМ Две столицы" на 20 лет.

"Согласно заключенному договору, первоначальными кредиторами являются ПАО "Сбербанк", "Банк ВТБ" (ПАО), ПАО "Совкомбанк", а также другие банки. В качестве кредитного управляющего и управляющего залогом выступает ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

Срок финансирования - 25 лет.

"Ведется активная работа по реализации проекта, в том числе в отношении документационной базы. Подписаны основные соглашения, обеспечивающие процедуру финансового закрытия проекта, приближающие нас к запуску линии. Все участники находятся в едином правовом поле, закрепляют свои обязательства в проекте", - сказал министр транспорта Роман Старовойт.

Глава ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что "ГТЛК доверена роль заказчика 41 серийного поезда" и у компании есть опыт моделирования сложных инфраструктурных и инновационных проектов".

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что "закончена подготовительная стадия проекта ВСМ и он вступил в инвестиционную стадию".

"В ближайшие 6 лет на строительство инфраструктуры проекта и поставку подвижного состава должны быть освоены колоссальные ресурсы банков, пенсионных фондов, акционеров и государства. Все они предоставляются в проект с учетом возможности их возврата из доходов проекта в последующие годы. При этом срочность заемных средств - до 25 лет, что беспрецедентно для российского финансового рынка", - сказал Ведяхин.

В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации первого участка проекта ВСМ Москва - Петербург. В августе "Уральские локомотивы", ГТЛК и ООО "ВСМ Две столицы" подписали контракты на поставку поездов для ВСМ.

Предполагается, что "Уральские локомотивы" до 2030 года произведут 41 высокоскоростной двухсистемный поезд и передадут ГТЛК, которая в свою очередь предоставит этот подвижной состав в лизинг концессионеру.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.