Основная часть падения выдач ипотеки в ноябре пришлась на "вторичку"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Выдачи ипотеки в России в ноябре показали первое существенное снижение с момента окончания льготной программы на новостройки, основная часть падения пришлась на вторичный рынок, сообщила заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.PФ Екатерина Власова.

"Что касается ипотеки: сейчас действительно соотношение ипотечных и неипотечных продаж меняется. Мы видели, что в ноябре ипотека снизилась предварительно где-то с 95 до 71 тыс. кредитов. То есть это с момента окончания льготной ипотеки такое первое существенное снижение. У нас пока нет разбивки, сколько на первичном, сколько на вторичном рынке. Исходя из предварительных данных, скорее, основная часть падения пришлась на вторичку. Потому что динамика выдачи по льготным программам относительно стабильна, а вот рыночные выдачи, скорее всего, уже начали ощущать на себе эффект роста ставок, я бы сказала, ультразапретительных уровней", - сказала Власова в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ.РФ "Тренды недели в девелопменте жилья".

Напомним, что, по оценкам института развития, в последнем месяце осени банки предоставили 71 тыс. ипотечных кредитов на 278 млрд рублей. Это примерно на четверть меньше, чем в октябре, тогда как в предыдущие четыре месяца ежемесячно выдавалось около 100 тыс. кредитов примерно на 370 млрд рублей.

Говоря о продажах на первичном рынке, Власова отметила, что по сравнению с первым полугодием 2024 года они упали на 20%.

"В ноябре продажи квартир по ДДУ составили 2 млн кв.м, как и в октябре. После завершения массовой ипотеки с господдержкой спрос стабилен на уровне примерно 2 млн кв.м пятый месяц подряд. Это на примерно 20% меньше, чем в среднем за I полугодие 2024 года, а к прошлому году - снижение в примерно в два раза из-за высокой базы. Спрос на новостройки по-прежнему поддерживают льготные программы. Еще одни фактор - активное использование застройщиками программ рассрочки", - также сообщается в аналитике ДОМ.РФ.

В целом за 11 месяцев продажи квартир в строящемся жилье снизились на 19% к аналогичному периоду 2023 прошлого года, до 24,5 млн кв.м.

"Сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков. В проектах с плановым вводом в 2025 г. уже реализовано 47% площадей ("норма" с учетом текущей стройготовности - 42%). Но если ставки надолго останутся высокими, а продажи - низкими, то проекты с дальними сроками ввода и новые запуски окажутся в зоне риска без дополнительных мер поддержки", - заключают в институте развития.