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Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал информировать население о сроках окончания лимитов по "Семейной ипотеке".

"Я еще выше сказал о прозрачности и доступности информации для людей. (...) Никто не знает, что есть какие-то лимиты, оказывается, на эту "Семейную ипотеку". (...) По-честному надо сказать: (...) лимит такой-то, кто хочет, поспешите. (...) А так просто люди приходят - и ипотеки нет, а лимит закончился. (...) Надо, чтобы знали, и тогда будет нормальный диалог с обществом, будет все понятно, ничего тут нет такого особенного. (...) Это лучше, чем когда люди приходят, а потом - бум, а там нет ни шиша", - сказал Путин в четверг в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ Алексей Ниденс заявил о том, что лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь срок их действия.

"Наша цель, чтобы понятие лимита вообще ушло куда-то в техническую плоскость, как это и было на старте программ. Предлагаем следующий механизм: раз у нас программа работает до 2030 года, в идеале и лимит должен быть установлен до 2030 года. Соответственно, несколько лет это понятие вообще никого не затрагивает", - сказал Ниденс.

Владимир Путин
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