Суд продолжит рассмотрение иска на 18 млрд рублей к бывшим владельцам "Макфы" 18 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска 18 декабря продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам "Макфы" и аффилированным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт", сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, который представляет интересы ряда ответчиков).

В пресс-службе суда агентству уточнили, что прошедшее 12 декабря предварительное заседание по делу завершено, на 18 декабря назначено основное судебное заседание по делу.

Плахотнюк также отметил, что суд частично удовлетворил ходатайства об отмене обеспечительных мер, поданные в интересах ответчиков Валерии и Михаила Чигинцевых, Ирины Белоусовой, Маргариты Бутаковой (все - члены семьи ответчика по делу, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова).

"Частично удовлетворили: разрешили пользоваться деньгами на счетах в пределах прожиточного минимума (на человека - ИФ). И на детей Чигинцевых тоже (разрешили расходовать средства со счетов - ИФ) - их двое", - сказал Плахотнюк.

Иск был подан 11 ноября к 13 ответчикам, в том числе к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, членам его семьи, а также к экс-депутату Госдумы Белоусову. 12 декабря суд привлек к делу нового ответчика. Как сообщалось ранее, речь идет о Михаиле Подоляко, сыне одной из ответчиц. Кроме того, по словам Плахотнюка, к участию в деле "привлекли налоговую и истребовали там документы об уплаченных ответчиками налогов".

Адвокат Игорь Трунов (представляет интересы экс-владельцев "Макфы") сообщал, что прокуратура настаивает на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы на сумму 18,171 млрд рублей, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход государства. В рамках дела, согласно судебной картотеке, было выдано 16 исполнительных листов. Плахотнюк ранее пояснял журналистам, что листы выданы в рамках принятия обеспечительных мер, в результате были арестованы "все деньги и все имущество всех ответчиков". В связи с этим часть ответчиков также подала частные жалобы на обеспечительные меры.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая этого года по иску Генпрокуратуры обратил "Макфу" и связанные с нею компании в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", по тому иску выступали 33 юрлица, в том числе крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург), а также 13 физических лиц. В их числе - экс-губернатор Челябинской области Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суде первой инстанции, однако она была отклонена.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.