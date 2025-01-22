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Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Это вдвое меньше суммы в предлагаемом мировом соглашении, заявил адвокат Игорь Трунов

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей
Производство макаронных изделий под брендом "Макфа"
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доходы семьи Юревичей, бывших владельцев "Макфы", ответчиков по многомиллиардному иску Генпрокуратуры, от владения компанией за 20-летний период оценены стороной защиты в сумму 9,844 млрд рублей. Это вдвое меньше суммы, предлагаемой к выплате в рамках мирового соглашения, сообщил "Интерфаксу" адвокат нескольких ответчиков Игорь Трунов.

"Мы сделали экспертизу полученных доходов ответчиками за 20 лет, и, за вычетом налогов (в размере - ИФ) 2 002,6 млн рублей и займов, предоставленных ответчиками "Макфе" и не возвращенных ответчикам, (на сумму - ИФ) 7 820,7 млн рублей, доходы (полученные от "Макфы" - ИФ) с 2004 по 2024 год - 9,844 млрд рублей", - сообщил он.

По его словам, на заседании 22 января представители ответчиков "повторили ходатайство о заключении мирового соглашения", предполагающего выплаты на сумму 20 млрд рублей и озвученного на последнем заседании по делу в декабре.

"Жаркая дискуссия по поводу мирового соглашения: на счет суда переведены по просьбе Генпрокуратуры первые 5 миллионов рублей, как подтверждение реальности намерения. По требованию прокурора, ответчики подготовили проекты мировых соглашений, но прокуратура сейчас не соглашается. Говорят, что должны были перевести все деньги и должны признать вину и коррупционность происхождения денег", - отметил Трунов.

По его словам, "суд предложил еще раз вернуться к обсуждению после оглашения материалов дела".

Адвокат также сообщил, что сумма иска Генпрокуратуры к экс-владельцам "Макфы" и связанным лицам, увеличена до 19,7 млрд рублей после включения в дело нового ответчика - Юрия Подоляко. Эту информацию подтвердил адвокат Вячеслав Плахотнюк (представляет интересы ряда ответчиков по делу).

В ноябре 2024 года Генпрокуратура подала иск к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову (участвовал в управлении "Макфой" - ИФ), членам их семей, связанным с ними лицам, о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт". Всего в деле 14 ответчиков, один из них был привлечен уже после подачи иска.

Адвокат Трунов сообщал, что прокуратура настаивает на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы на сумму 18,171 млрд рублей, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход РФ. В рамках дела, согласно судебной картотеке, было выдано 16 исполнительных листов. Плахотнюк ранее пояснял журналистам, что листы выданы в рамках принятия обеспечительных мер, в результате были арестованы "все деньги и все имущество всех ответчиков". В связи с этим часть ответчиков также подала частные жалобы на обеспечительные меры.

Центральный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", по тому иску выступали 33 юрлица, в том числе крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург), а также 13 физических лиц. В их числе - Юревич, Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В мае прошлого года после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суде первой инстанции, однако она была отклонена, рассмотрение кассационных жалоб не завершено.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Генпрокуратура Игорь Трунов Макфа РСХБ Михаил Юревич Вадим Белоусов Юрий Подоляко
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