Принят во II чтении законопроект об изменении правил проверок бизнеса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект об изменении правил проведения проверок бизнеса: предусматривается возможность создания публичных рейтингов соблюдения компаниями обязательных требований, ограничивается перечень причин для внеплановых проверок, и на законодательном уровне закрепляется возможность использования мобильного приложения "Инспектор" для надзорных мероприятий.

Внеплановые проверки

В России до конца 2024 года действует мораторий на внеплановые проверки компаний. Однако они допустимы в ряде перечисленных в постановлении правительства РФ случаев, например, если они проводятся по индикаторам риска - набору признаков высокой вероятности нарушения обязательного требования.

За две недели до истечения временного запрета на такие ревизии депутаты предложили установить постоянные правила проведения внеплановых проверок, которые перекликаются с упомянутым правительственным мораторием. Изменения предложено внести в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Согласно законопроекту (№630715-8), внеплановые проверки будут допустимы при выявлении соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, или отклонения от них; при наличии информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан или непосредственной угрозе этого; при обороне страны и защите безопасности государства; при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, эпидемий, эпизоотий.

Так же, как и сейчас в условиях моратория, предлагается разрешить, к примеру, внеплановые проверки при поступлении от сотрудников организаций массовых (более 10% от среднесписочной численности) обращений о невыплате зарплаты свыше одного месяца. Основанием для внеплановой проверки, как и в настоящий момент, смогут быть также поручения президента и правительства РФ.

Рейтинги соответствия требованиям

Ко второму чтению в проект были включены нормы, реализующие планы Минэкономразвития о присвоении компаниям публичной оценки уровня соблюдения ими обязательных требований. Несколько месяцев назад замминистра экономического развития Алексей Херсонцев говорил о планах министерства запустить такой пилотный проект не позднее 2025 года.

Согласно принятому законопроекту, публичная оценка уровня соблюдения обязательных требований сможет устанавливаться по итогам профилактического или надзорного мероприятия. Правила и критерии присвоения таких оценок установят в положениях о соответствующем виде контроля. Правительство РФ сможет определить сферы деятельности и виды контроля, при осуществлении которых присвоение таких оценок станет обязательным.

Мобильный инспектор

Принятые во втором чтении поправки на уровне закона закрепляют возможность использования для дистанционных проверок мобильного приложения "Инспектор", которое с начала 2024 года используется в тестовом режиме. В июне текущего года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что в таком режиме было проведено более 1 тыс. проверок.

В феврале 2024 года, анонсируя запуск этого пилотного проекта, правительство РФ указывало, это приложение в режиме реального времени отслеживает геопозицию контролируемого лица, сохраняет фото-, видео- и аудиоматериалы проверки. При этом как предпринимателю, так и инспектору в любой момент доступна история всех проведенных контрольных мероприятий.

В законопроекте указано, что с использованием такого приложения может проводиться инспекционный, профилактический визит, выездная проверка, рейдовый осмотр, допрос.

Код проверки

Кроме того, законопроект позволяет бизнесу не пускать на свои объекты проверяющих, если у тех на документах не будет проставлен корректный QR-код о проверке, ведущий на запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Наличие такого кода предусмотрено утвержденными правительством РФ "Правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий".

Такое предложение содержалось в законопроекте изначально, когда его в мае 2024 года вносили в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко, депутаты Олег Морозов, Дмитрий Ламейкин и Ирек Богуславский.

Также в принятом проекте сохранилось их предложение определить срок для повторного визита надзорных органов в компанию, если до этого контрольное мероприятие сорвалось из-за отсутствия проверяемого лица по месту нахождения, либо в связи с фактическим неосуществлением им деятельности или по иным причинам, зависящим от проверяемого. Законопроект позволяет должностным лицам "не позднее трех месяцев" принять решение о проведении такого же мероприятия без предварительного уведомления и без согласования с органами прокуратуры.