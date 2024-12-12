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Минкультуры заявило, что для проката фильмов в интернете и раньше требовалось удостоверение

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В России уже существует норма, согласно которой правообладатели обязаны получать прокатные удостоверения для показа фильмов в интернете, в том числе на аудиовизуальных сервисах, таким образом, прорабатываемая инициатива не является новым регулированием, а конкретизацией отдельных положений законодательства.

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"В настоящее время в российском законодательстве уже предусмотрена обязанность правообладателей получать прокатные удостоверения для показа другими техническими способами, то есть показа фильмов в сети Интернет, в том числе на аудиовизуальных сервисах (...) Таким образом, речь идёт не о новом регулировании, а о конкретизации отдельных положений законодательства", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве отметили, что согласно статье 5.1 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии РФ" показ фильма без прокатного удостоверения не допускается, за исключением отдельных случаев, которые также прописаны законом. В свою очередь статьей 2 закона устанавливается, что под показом фильма понимается публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами.

Прокатное удостоверение, как уточнили в ведомстве, выдается на показ фильма в кинозале; прокат фильма на материальном носителе; показ фильма другими техническими способами.

Ранее сообщалось, в Госдуму внесен законопроект об унификации требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах. Законопроектом уточняется обязанность владельцев аудиовизуальных сервисов соблюдать требования законодательства РФ о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Соответствующие изменения вносятся в пункт 4 части 1 статьи 105 закона 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как отмечалось, действующая редакция закона 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ" допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать, в том числе распространение фильма на сайте или странице сайта в интернете или информационной системы, или программы для ЭВМ, которые используются для формирования и организации распространения в интернете "совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату" или при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч пользователей.

Законопроектом предусматривается, что наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Проект закона также наделяет министерство культуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящее время такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.

Закон должен вступить в силу с 1 мая 2025 года.

Минкультуры РФ
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