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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Министры иностранных дел России и ОАЭ обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Абдаллой аль-Нахайяном, сообщили в четверг в МИД России.

"В развитие контактов, состоявшихся в последние дни на различных уровнях между Россией и арабскими государствами, главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ высказались за максимально оперативное проведение международной встречи в интересах скорейшего запуска инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирийской Арабской Республики в строгом соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора "особо отмечена важность обеспечения преемственности структур "переходного периода" для сохранения суверенитета, территориальной целостности и единства САР", сообщили на Смоленской площади.

"Министры были едины во мнении, что с инициативой проведения такой встречи должен в самое ближайшее время выступить Специальный посланник Генсекретаря ООН Г.Педерсен, как это обсуждалось в ходе состоявшейся 7 декабря в Дохе с его участием встречи министров иностранных дел государств "Астанинской тройки" (Россия, Турция, Иран)", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что главы МИД РФ И ОАЭ "условились работать с представителями всех сирийских сил и ответственными игроками в пользу скорейшей реализации данной инициативы".

"Российская сторона также проводит соответствующую работу с руководством внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Катара и других арабских стран", - сообщили в МИД РФ.

МИД РФ ОАЭ Сергей Лавров
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