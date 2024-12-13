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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Фидан и Блинкен обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Нормализация ситуации в Сирии стала одной из тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Anadolu.

Турецкий министр сообщил, что говорил с Блинкеном о том, как можно работать над стабилизацией в Сирии, о поводах для беспокойства обеих сторон и о возможных решениях. Фидан отметил, что также приоритеты Анкары и Вашингтона в Сирии - покончить с доминированием группировки ИГ (признана в России террористической и запрещена) и Рабочей партии Курдистана. Также министр подчеркнул необходимость как можно скорее обеспечить прекращение огня в секторе Газа.

Блинкен же назвал первостепенной задачей - не допустить возрождения ИГ в Сирии. "Наша страна усиленно работает над (...) уничтожением территориального халифата ИГИЛ, над гарантиями того, что он снова не поднял голову", - цитируют его западные СМИ.

Госсекретарь сказал, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Фиданом необходимость убедить группировку ХАМАС согласиться на мирные предложения по сектору Газа. Он отметил, что за последние две недели он получил обнадеживающие знаки в отношении возможности достичь соглашения о перемирии.

"Мы очень ценим роль, которую Турция может сыграть со своим влиянием в отношении ХАМАС, чтобы привести всю эту ситуацию к финалу", - добавил Блинкен.

ИГ США Турция ХАМАС Энтони Блинкен Хакан Фидан Сирия
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