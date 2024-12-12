Пожар на складе в Новосибирске локализован

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на складе в Новосибирске на 5 тыс. кв. м, сообщили МЧС России в четверг в телеграм-канале.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Новосибирске на 5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в здании производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий. На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.