На горящем складе в Новосибирске частично обрушилась крыша

Площадь пожара достигла 5 тыс. квадратных метров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - МЧС РФ усиливает группировку сил и средств на пожаре в складском помещении в Новосибирске, информирует пресс-служба ведомства.

"На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники. По оперативным данным, огнем охвачены 5 тыс. квадратов. Частично обрушилась крыша. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м.