Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Из Колумбии в Россию экстрадирован обвиняемый в контрабанде свыше 3,2 кг кокаина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз. В нашей стране он обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств", - сказала Волк журналистам в четверг.

По данным полиции, в мае 2016 года Муноз и его сообщники организовали пересылку кокаина из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик общим весом более 3,2 кг был спрятан в двух почтовых отправлениях, пояснила официальный представитель МВД.

По ее словам, в ноябре 2017 года фигурант был объявлен в международный розыск и "благодаря задействованию каналов Интерпола задержан на территории Республики Колумбия". Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого, пояснила Волк.

12 декабря в международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ.

Как сообщили со своей стороны в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, активные участники группировки были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. "Осведомленному о задержании подельников Мунозе удалось скрыться и выехать за границу", - пояснили в надзорном ведомстве.

"Во время нахождения под стражей в Колумбии, а в последующем и при рассмотрении вопроса о его выдаче обвиняемым и стороной его защиты прилагались значительные усилия, направленные на принятие колумбийской стороной отрицательного решения по запросу Генеральной прокуратуры РФ", - отметили в пресс-службе.