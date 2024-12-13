Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

Новый пакет военной помощи Украине, авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Газе, режим ЧП в Молдавии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 30 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Авианалет был произведен в четверг вечером. Многие жертвы еще находятся под завалами, сообщил Минздрав Газы.

- Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил о выделении США дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн. Ранее это решение одобрил президент США Джо Байден.

- В Молдавии из-за сложной ситуации в области энергетики ввели чрезвычайное положение на 60 дней. Режим начнет действовать с 16 декабря. Решение было принято в ночь на пятницу по запросу премьер-министра страны Дорина Речана.

- В Белгородской области в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили из села Красная Нива в Октябрьскую РБ.

- Из Колумбии в Россию экстрадирован обвиняемый в контрабанде свыше 3,2 кг кокаина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным полиции, в мае 2016 года Муноз и его сообщники организовали пересылку кокаина из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях.

- Госдеп заявил о запрете выдачи американских виз отдельным гражданам Грузии. Ограничения затронут 20 человек, среди них члены правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.