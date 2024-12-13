Песков сообщил, что Венгрия не обсуждалась в качестве площадки для переговоров РФ и Украины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос использования Венгрии как площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине во время недавнего разговора российского лидера Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана не обсуждался, сказал "Известиям" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров", - сказал Песков изданию.

Газета напоминает, что в 2023 году глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.