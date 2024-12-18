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Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Киев в грубой форме отказался от предложений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по переговорам, в отличие от России, которая к ним открыта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану. Честно говоря, от киевского режима можно все ожидать, но лишний раз это, наверное, демонстрирует не только опасную и преступную сущность этого режима, но и чрезвычайное бескультурие", - сказал Песков в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

По словам Пескова, Киев действительно отказался поддерживать усилия премьер-министра Венгрии, в отличие от президента РФ Владимира Путина. "Путин, наоборот, их поддержал, Путин сам об этом говорил. Тема повисла в воздухе, ситуация здесь не меняется. Киевский режим не хочет переговоров, отказывается от них, и до сих пор не проявлял никакого желания изменить тот юридический запрет для самого себя вести переговоры", - сказал Песков.

И продолжил: "Поэтому ситуация здесь статична. При этом президент Путин неоднократно повторял, что Россия открыта для переговоров, именно переговоры были бы для нас предпочтительным образом для достижения наших целей".

Пресс-секретарь президента отметил, что поскольку от переговоров отказываются, Россия проводит свою специальную военную операцию до достижения всех целей.

Дмитрий Песков Венгрия Виктор Орбан Владимир Путин Владимир Зеленский
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