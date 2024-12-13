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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев может возглавить Союз экспортеров зерна

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев с 2025 года может возглавить Союз экспортеров и производителей зерна, его заместитель Ксения Боломатова - стать исполнительным директором союза, сообщили "Интерфаксу" источники на зерновом рынке.

Сергеев сменит Эдуарда Зернина, который является председателем правления союза с его основания в 2019 году. По словам источников, Зернин останется в составе правления союза.

"Но корпоративные процедуры, связанные со сменой руководителя, пока не начаты, на них может уйти больше месяца", - сказал один из них.

Зернин подтвердил, что покидает пост председателя правления с будущего года. Прежде всего, истекают пять лет, на которые он был выбран. "К тому же хочу поменять баланс времени в пользу собственного бизнеса, - сказал он. - Следующий год будет одновременно и трудным, и полным возможностей. Не хотелось бы их упускать".

Зернин - бенефициар корпорации "Био-Тон", которая входит в десятку ведущих растениеводческих компаний России, является крупнейшей в Поволжье. Активы расположены в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях и Ставропольском крае. Земельный банк превышает 550 тысяч га.

"Био-Тон" может купить принадлежащую Louis Dreyfus компанию "РусЭлКо", которая владеет рядом элеваторов. В конце ноября президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил сделку по покупке 100% ООО "Русская элеваторная компания" ("РусЭлКо"), принадлежащих Ruselco plc. Потенциальный покупатель или покупатели в документе не назывались.

Союз экспортеров зерна - негосударственная некоммерческая организация. Он создан в 2019 году для продвижения российского зерна на мировой рынок. Сейчас он объединяет 37 крупнейших производителей и экспортеров зерна (в частности "ОЗК", "МЗК Экспорт", "Деметра Трейдинг", "Азовский зерновой терминал" и др.), доля которых в экспорте зерна российского происхождения достигает 80%.

Дмитрий Сергеев ОЗК Союз экспортеров зерна РусЭлКо Био-Тон Эдуард Зернин Ксения Боломатова
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