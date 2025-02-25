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Глава ОЗК Сергеев избран председателем Союза экспортеров и производителей зерна

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Дмитрий Сергеев избран председателем правления Союза экспортеров и производителей зерна, сообщила пресс-служба ОЗК.

В РоссииГендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев может возглавить Союз экспортеров зернаЧитать подробнее

Решение принято на общем собрании участников союза 25 февраля. Сергеев сменил на этой должности Эдуарда Зернина, который возглавлял Союз с момента образования.

До назначения гендиректором ОЗК Сергеев занимал должность замминистра сельского хозяйства РФ, ранее работал на руководящих должностях в Россельхозбанке.

В конце января исполнительным директором Союза экспортеров и производителей зерна была избрана заместитель гендиректора ОЗК Ксения Боломатова.

Зернин остается в правлении союза. Он является бенефициаром корпорации "Био-Тон", которая входит в десятку ведущих растениеводческих компаний России, является крупнейшей в Поволжье.

Союз экспортеров и производителей зерна создан в 2019 году, объединяет крупнейших производителей и экспортеров зерна - российских и международных, на долю которых приходится примерно 80% экспорта российского зерна.

Дмитрий Сергеев ОЗК Россельхозбанк Союз экспортеров зерна Эдуард Зернин
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