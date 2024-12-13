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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Член СПЧ Ионов сообщил о создании комитета по защите прав россиян в стране и за рубежом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов сообщил на пресс-конференции о создании международной некоммерческой организации "Национальный правозащитный комитет" (НПК).

Возглавил НПК сам Ионов.

"Работа комитета включает широкий спектр действий по соблюдению прав наших граждан как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал он.

По его словам, переговоры о сотрудничестве уже ведутся с рядом стран. Кроме того, в 2025 году НПК намерен учредить правозащитную организацию в рамках БРИКС, а также получить консультационный статус в ООН.

При этом общественники отметили, что НПК будет тесно сотрудничать как с другими правозащитными организациями, так и с правоохранительными и силовыми ведомствами.

"Мы не создаем нашу организацию в пику работе омбудсменов, а, наоборот, хотим содействовать их институтам, как и заинтересованным ведомствам, таким как Генпрокуратура, Минюст, МИД", - сказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

БРИКС Георгий Волков ОНК Москвы СПЧ НПК Александр Ионов ООН
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