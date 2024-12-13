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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Доходы иноагентов от продажи имущества в РФ предложили зачислять на спецсчет

Соответствующие поправки к проекту о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесены в Думу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовленных поправках к законопроекту о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

"Как и говорил ранее, подготовили и внесли поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он был принят в первом чтении 20 ноября", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроектом изначально предлагалось зачислять доходы иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Также предусматривается, что возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса.

"Внесенными поправками данное обязательство распространяется: на средства иноагента, полученные в результате: продажи недвижимого имущества и транспортных средств; сдачи их в аренду.

Кроме того, это распространится на доходы иноагента: в виде процентов по вкладам; от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды, добавил председатель Госдумы.

Володин добавил, что рассмотреть законопроект во втором чтении планируется 17 декабря.

"Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее", - написал председатель Думы.

Вячеслав Володин Госдума
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