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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" освобождена от выплаты дивидендов-24-28

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) освобождается от выплаты дивидендов в 2024-2028 годах при условии направления этих средств на обеспечение выполнения гособоронзаказа.

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Обеспечить освобождение акционерного общества корпорация "Тактическое ракетное вооружение" от выплаты дивидендов по итогам его деятельности в 2024-2028 годах", - говорится в сообщении.

Согласно документу, высвобождаемая прибыль направляется на финансирование инвестиционных проектов, связанных с технологическим перевооружением производственных мощностей, формированием научно-технического задела, обеспечением выполнения гособоронзаказа. "А также на компенсацию расходов этого акционерного общества на стабилизацию финансово-экономического состояния публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Искра", - отмечается в документе.

В целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса в уставный капитал КТРВ передаются 1,24 млрд обыкновенных акций НПО "Искра".

КТРВ - ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Это головная организация по разработке гиперзвукового оружия.

КТРВ Тактическое ракетное вооружение НПО "Искра" Владимир Путин
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