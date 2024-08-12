В РФ восстановили производство тяжелых авиабомб, адаптированных к универсальным модулям

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - РФ наращивает производство высокоточных снарядов, восстановлено производство авиационных бомб, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В прошлом году мы в сжатые сроки восстановили производство авиационных бомб ФАБ-1500, ФАБ-3000. Совместно с коллегами из КТРВ (корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ИФ) провели работы по их адаптации к универсальным модулям планирования и коррекции. В результате создано дешевое, эффективное и очень мощное оружие, которое продолжает развиваться с точки зрения точности и дальности применения", - сказал Чемезов на форуме "Армия 2024"

"Мы нарастили выпуск высокоточного управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь". Для этого наши специалисты упростили и повысили технологичность его производства. Сейчас мы продолжаем совершенствовать это направление", - сказал глава "Ростеха"

"Одновременно ведутся испытания нового управляемого артиллерийского боеприпаса для гаубицы "Коалиция-СВ", - заявил он.