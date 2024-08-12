Поиск

В РФ восстановили производство тяжелых авиабомб, адаптированных к универсальным модулям

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - РФ наращивает производство высокоточных снарядов, восстановлено производство авиационных бомб, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В прошлом году мы в сжатые сроки восстановили производство авиационных бомб ФАБ-1500, ФАБ-3000. Совместно с коллегами из КТРВ (корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ИФ) провели работы по их адаптации к универсальным модулям планирования и коррекции. В результате создано дешевое, эффективное и очень мощное оружие, которое продолжает развиваться с точки зрения точности и дальности применения", - сказал Чемезов на форуме "Армия 2024"

"Мы нарастили выпуск высокоточного управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь". Для этого наши специалисты упростили и повысили технологичность его производства. Сейчас мы продолжаем совершенствовать это направление", - сказал глава "Ростеха"

"Одновременно ведутся испытания нового управляемого артиллерийского боеприпаса для гаубицы "Коалиция-СВ", - заявил он.

Ростех Сергей Чемезов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило о семи отраженных атаках ВСУ на курском направлении за сутки

Подготовлен законопроект о расширении полиса ОСАГО на территорию Белоруссии

Росимущество назначило нового гендиректора АО "ЧЭМК"

Росимущество назначило нового гендиректора АО "ЧЭМК"

Большинство жителей покинули Краснояружский район Белгородской области

РФ в минувшем сельхозгоду заняла 26% мирового рынка пшеницы

РФ в минувшем сельхозгоду заняла 26% мирового рынка пшеницы
Военная операция на Украине

В Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района

В Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района

Мишустин утвердил правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО при противостоянии с Западом

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО при противостоянии с Западом
Военная операция на Украине

В Курской области призывают эвакуироваться жителей Беловского района

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });