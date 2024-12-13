Аэропорт Минвод закрыт из-за снегопада

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край) приостановил прием и вылет рейсов из-за непогоды, сообщает пресс-служба аэропорта.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет рейсов авиакомпании "Азимут" из Уфы, Стамбула и Еревана, а также вылет самолета "ЮТэйр" в Москву.

На Ставрополье идет сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Ставропольский гидрометцентр в субботу прогнозирует такую же погоду.

Аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим в Северо-Кавказском федеральном округе. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году вырос на 17% к показателю 2022 года - до 4,8 млн человек.