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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Аэропорт Минвод закрыт из-за снегопада

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край) приостановил прием и вылет рейсов из-за непогоды, сообщает пресс-служба аэропорта.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет рейсов авиакомпании "Азимут" из Уфы, Стамбула и Еревана, а также вылет самолета "ЮТэйр" в Москву.

На Ставрополье идет сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Ставропольский гидрометцентр в субботу прогнозирует такую же погоду.

Аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим в Северо-Кавказском федеральном округе. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году вырос на 17% к показателю 2022 года - до 4,8 млн человек.

Минеральные Воды Ставрополье ЮТэйр Азимут
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