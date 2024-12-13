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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

На юге России опасная погода прогнозируется до середины следующей недели

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На юге европейской части России в выходные синоптики прогнозируют резкое понижение температуры после прошедших сильных осадков, это приведет к образованию сильной гололедицы, пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, с понедельника начнется повышение температуры и сильный дождь.

"Вчера и в Краснодарском крае, и в Крыму, и на Северном Кавказе выпало много осадков в виде дождя, потому что температуры были положительные. Завтра значения температуры ночью будут достигать минус 5 - минус 10 градусов. И это значит, что осадки, которые выпали, будут трансформироваться в ледяное покрытие", - сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С учетом того, что в регионах юга России дороги проходят в горах, образовавшаяся из-за понижения температуры гололедица опасна. Также прогнозируется формирование льда на проводах и ветвях деревьев.

На Черноморском побережье прогнозируется мокрый снег, снег и усиление ветра до 23 м/с. Все это, как уточнил Вильфанд, "трансформируется в опасное явление погоды".

Аналогичная погодная ситуация ожидается и в регионах Северного Кавказа. "В Ингушетии, в Чеченской республике, в Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии - везде усиление ветра, осадки, дождь, переходящий в мокрый снег, а потом снег, обледенение проводов и деревьев и сильная гололедица. Очень опасная погода в эти выходные", - сказал эксперт.

"Но дальше ситуация не улучшается, особенно в Краснодарском крае", - добавил он.

С понедельника на юге России начнется повышение температуры. "Прогнозируются интенсивные осадки в первой половине недели, но уже в виде дождя, потому что температура повысится. И вот это очередная проблема. Эти осадки могут вызвать и резкие подъемы рек на Черноморском побережье", - сказал Вильфанд.

С 16 по 18 декабря в отдельных населенных пунктах выпадет до 80 - 100 мм осадков.

Гидрометцентр Крым Роман Вильфанд Краснодарский край Черноморское побережье Северный Кавказ
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