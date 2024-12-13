Въезд грузовиков в Северную Осетию ограничен до улучшения погодных условий

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ограничение на въезд транзитного большегрузного транспорта ввели в Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"Въезд транзитного большегрузного транспорта в республику временно ограничен до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии введен режим ЧС из-за снегопада и закрытия Военно-Грузинской дороги.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что в случае заполнения стоянок для большегрузов им ограничат въезд на территорию республики. В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. Также будут дежурить бригады скорой помощи.

По его словам, снегопад затрудняет движение по всей республики, экстренные и коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.