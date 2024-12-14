Возобновлено движение по части трассы "Кавказ" на Ставрополье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Участок федеральной автодороги "Кавказ" на территории Ставропольского края, закрытый в пятницу вечером для движения автомобилей из-за непогоды, открыт, сообщило в субботу управление Госавтоинспекция по региону.

"В субботу в 5:30 возобновлено движения транспорта на федеральной автодороге "Кавказ", по территории Минераловодского и Кочубеевского округов", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером движение автомобилей по данному участку было приостановлено с 243 по 339 километр (от города Невинномысска до поселка Канглы) из-за снегопада, гололеда и сильного бокового ветра.

В субботу также приостанавливал прием рейсов Международный аэропорт "Минеральные Воды". Ряд самолетов был перенаправлен в другие воздушные гавани. Накануне вечером аэропорт возобновил работу.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в субботу в крае также ожидается снег и гололедица.