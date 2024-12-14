Большой театр открывает продажи билетов на балет "Щелкунчик"

Он состоится 31 декабря

Фото: Anthony Barboza/Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр (ГАБТ) откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" Петра Чайковского на показы 31 декабря, приобрести билеты можно только на сайте театра.

Старт продаж назначен на 10:00 по московскому времени. Билеты можно будет приобрести на балет в 12:00 и в 19:30.

Как ранее сообщали в пресс-службе театра, минимальная стоимость билета в "полной категории" составит 5 тыс. 000 рублей. Стоимость билета по программам "Пушкинская карта", "Места низкой ценовой категории", "60 плюс" - 5 тыс. 000 рублей. Стоимость билета по программе "Молодежный (14 - 22)" - 1 тыс. 250 рублей.

Также в театре сообщили, что впервые 31 декабря в 12:00 балет продирижирует глава Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев. Главные партии исполнят Елизавета Кокорева (Мари) и Даниил Потапцев (Щелкунчик-принц).

Правила приобретения билетов на сайте

Для того, чтобы приобрести электронный билет, необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.

В качестве логина пользователь указывает адрес своей электронной почты, строго соблюдая регистр при внесении данных, пароль должен содержать строчные и заглавные латинские буквы, цифры и спецсимволы. Минимальная длина пароля - 14 символов. Приобретая билет, согласно пояснению к покупке, необходимо указать фамилию и номер документа, удостоверяющий личность посетителя.

Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе посетителя производиться не будет.

Также можно приобрести билеты еще для трех других посетителей, при этом в них необходимо будет внести данные тех, кто придет на спектакль. На каждый спектакль один пользователь может создать не более одного заказа, за нарушение этого требования театр может аннулировать все приобретенные билеты.

При проходе на спектакль необходимо предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий личность. При несоответствии указанных в билете данных с документом, театр не допустит человека на спектакль без возмещения затрат на покупку билета.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на Исторической сцене в 1966 году.

В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.