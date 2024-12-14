Что случилось этой ночью: суббота, 14 декабря

Пожар после атаки БПЛА в Орловской области, Лепс вступил в ЛДПР, беспилотники над США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Топливо загорелось на объекте инфраструктуры Орловской области после атаки БПЛА. Пострадавших нет.

- Григорий Лепс вступил в ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба партии.

- ВВС Израиля нанесли удар по зданию школы в городе Газа. ЦАХАЛ утверждает, что внутри располагались террористы.

- Большой театр открывает продажи билетов на балет "Щелкунчик", который состоится 31 декабря. Билеты приобретаются через сайт.

- В Нью-Джерси над объектом ВМС США заметили неопознанные дроны. Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках и призвал сбивать их.