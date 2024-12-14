За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 200 военнослужащих

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более двухсот военных, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как отметили в ведомстве, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 253 боевые бронированные машины, 1 131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий".

Военные сообщили, что также за все время боевых действий на курском направлении уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.

Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны РФ.

Как сказали в ведомстве, "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Малая Рыбица, Мирополье, Сенное и Юнаковка в Сумской области".