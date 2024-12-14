Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 200 военнослужащих

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более двухсот военных, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как отметили в ведомстве, "всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 253 боевые бронированные машины, 1 131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий".

Военные сообщили, что также за все время боевых действий на курском направлении уничтожены: 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 74 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники.

Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны РФ.

Как сказали в ведомстве, "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Малая Рыбица, Мирополье, Сенное и Юнаковка в Сумской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина ВСУ Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на трассе "Дон" в Тульской области восстановили посла ДТП с двумя фурами

Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Сотрудникам федучреждений на Крайнем Севере назначат дополнительные надбавки

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Снег лежит уже на 97% территории России

Снег лежит уже на 97% территории России

Топливо загорелось на объекте инфраструктуры Орловской области после атаки БПЛА

Большой театр открывает продажи билетов на балет "Щелкунчик"

Большой театр открывает продажи билетов на балет "Щелкунчик"

Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Григорий Лепс вступил в ЛДПР

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2056 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });